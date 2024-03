Poste italiane, Lasco: “Critiche infondate su progetto Pagopa a Poste”

Per il direttore generale di Poste, Giuseppe lasco, sul progetto di ingresso di Poste nell’azionariato di PagoPa, la serie di critiche viste in questi giorni sono prive di fondamento.

“Le critiche sono più che fondate, tanto che sono state avanzate anche dall’Antitrust” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ poi vero che le decisioni le ha prese il Mef, non per niente ieri abbiamo parlato di regalo del Governo a Poste, ma questo non attenua i problemi concorrenziali evidenziati. Ci piacerebbe capire, ad esempio, visto il piano ambizioso presentato oggi di stipulare oltre 15 milioni di nuovi contratti per carte, telefonia mobile, fisso e fibra, energia e gas, quanta parte di questo risultato stimano possa dipendere anche da decisioni del Mef come quella di far entrare Poste nell’azionariato di PagoPa, che consente di entrare nel settore strategico dei pagamenti e delle notifiche digitali” conclude Dona.