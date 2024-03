Domenica a Roma tornano i giochi di strada

Domenica 24 marzo Via dei Fori Imperiali si riempirà per un lungo tratto, dalle 10 alle 17, con un grande evento dedicato alle discipline tradizionali, grazie all’ APS Rigeneriamoci.

L’organizzazione sarà affidata a Dora Cirulli, che da anni si impegna soprattutto verso le nuove generazioni a riscoprire quei giochi e quegli sport tanto cari ai nostri genitori e ai nostri nonni.

Grandi e bambini potranno cimentarsi gratuitamente, in uno degli scenari più belli ed iconici della città, a tante attività che si potevano praticare nelle vie delle città spopolate dalle auto e prive dei pericoli dei nostri giorni.

L’evento, realizzato con il sostegno di Zetema e di Roma Capitale, regalerà a tutti i romani, ma anche ai turisti che nei primi giorni di primavera affolleranno le vie del Centro Storico, emozioni sopite, sotto la guida esperta di tecnici e cultori della tradizione, i quali in questi anni si sono impegnati affinchè la memoria storica non andasse dispersa.

Un’enorme palestra a cielo aperto aspetterà tutti noi per una giornata davvero indimenticabile.

Bocce, acchiapparella, ciclotappo, gioco 4. campana, rubabandiera, salto della corda, corsa con i sacchi, birilli, ferro di cavallo, gioco del cerchio, uno – due – tre stella, corsa con le uova, la morra,. tiro alla fune, frisbee, going, mosca cieca, i trampoli, i quattro cantoni, palla prigioniera, pallatamburello i giochi della tradizione che sarà possibile riscoprire e praticare.

Sarà inoltre allestita un’area con ottanta giochi in legno che riprende le antiche tradizioni popolari. Giochi da tavola e a terra, costruiti con materiali di recupero che creano un’animazione senza tempo. Attività ludiche, mirate alla cooperazione, all’intuizione, alla precisione e all’intelligenza, capaci di far vivere diversamente gli spazi urbani.

Spazio anche alla magia. Un abilissimo prestigiatore, con il suo teatrino viaggiante, stupirà i presenti con giochi con le carte ed altre funamboliche sorprese.

“ E’ una grande emozione poter riproporre i Giochi di Strada in una location tanto prestigiosa-commenta Dora Cirulli presidente dell’ Asd Giochi di Strada- nella memoria di tutti c’è ancora la splendida edizione del 2012 quando, un’oceanica partecipazione decretò il successo della nostra iniziativa. Persino in Sindaco di allora si cimentò nelle nostre attività mescolandosi agli altri come un normale cittadino. Vogliamo riuscire a far rivivere a tutti una giornata straordinaria e indimenticabile riappropriandosi, per una domenica, di uno spazio meraviglioso che un tempo era abituale location per i bambini che, in maniera estemporanea e creativa, inventavano giochi e si scambiavano le loro esperienze “.