Italia dei Diritti candida Marco Zoppini sindaco di Palestrina

Italia dei Diritti rompe gli indugi e annuncia il candidato sindaco per le prossime amministrative di Palestrina. E’ il Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna Carlo Spinelli a svelare il nome di chi guiderà la lista IdD alle prossime consultazioni comunali del comune prenestino:” Il Direttivo provinciale del movimento ha deciso, sarà Marco Zoppini a correre per la carica di sindaco a Palestrina. La decisione è arrivata dopo un’attenta valutazione dei segnali che alcuni residenti del comune ci hanno inviato e che indirizzavano verso il graduato della Marina Militare, proposto da più voci per rappresentare la vera novità nel panorama politico prenestino. Zoppini vanta una carriera venticinquennale nella Marina Militare italiana dove svolge appunto le funzioni di esperto informatico ed è più volte stato imbarcato per svolgere missioni anche delicate nel mare Mediterraneo. Vanta però anche un passato politico in quel di Palestrina dove spesso è stato impegnato prodigandosi soprattutto nel sociale grazie alla sua sensibilità riconosciuta da molti. Per questo alcuni residenti del comune hanno suggerito a Marco di candidarsi per le prossime amministrative a sindaco di Palestrina, suggerimenti come già detto vagliati dal direttivo provinciale IdD che ha dato il benestare politico all’operazione. Zoppini all’interno del movimento ricopre il ruolo di vice Responsabile Provinciale romano e il suo impegno è stato utile per portare alla luce problematiche riscontrate sul territorio molto spesso risolte dopo il nostro intervento. A breve Zoppini firmerà l’accettazione di candidatura presso il comune di Palestrina e a quel punto le forze politiche locali si troveranno nelle condizioni di confrontarsi o affrontarci durante la campagna elettorale che per l’IdD parte già da oggi. In conclusione – chiosa Spinelli – rivolgo personalmente e a nome del movimento Italia dei Diritti i migliori auguri a Marco Zoppini”.