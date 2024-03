“A scuola di affettività”, appuntamento il 25 al Consiglio regionale del Lazio

Lunedì 25 marzo alle 16 nella sala Mechelli, presso il Consiglio Regionale del Lazio si presenta l’iniziativa – “A scuola di affettività. Educare alle relazioni per prevenire la violenza di genere” – ha come obiettivo quello di stimolare una discussione sul contrasto alla violenza di genere, coinvolgendo i soggetti che se ne occupano da anni in un’ottica di educazione e prevenzione che possa partire proprio dalle scuole.

C’è l’urgente bisogno di intervenire in tal senso e di coinvolgere anche l’opinione pubblica in un dibattito che possa portare alla decostruzione degli stereotipi di genere, alla lotta a tutte le discriminazioni di genere e sessuali e alla promozione di una cultura del rispetto e dell’accoglienza.