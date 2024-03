Municipio XV, Agnese Rollo e i disturbi alimentari nella Giornata nazionale del fiocchetto lilla

“E’ stato l’Istituto Pascal di Labaro ad accogliere la prima panchina lilla del Municipio XV per la sensibilizzazione ai disturbi alimentari; un fenomeno che ogni anno colpisce migliaia di adolescenti, con 3.000 vittime tra ragazzi e ragazze per cause dirette e indirette. Per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla con AIDA, l’Associazione per i Disturbi Alimentari presente sul territorio Romano dal 2008, questa mattina insieme al Presidente della Commissione Politiche Sociali, Alfonso Rago, abbiamo incontrato gli insegnanti e gli studenti e studentesse di una delle scuole del nostro territorio per la pitturazione della panchina lilla: un punto di partenza per proseguire a lavorare e mantenere alta l’attenzione su un tema urgente e quanto mai diffuso. Proprio al Pascal, infatti, sono in programma nei prossimi mesi dei nuovi incontri per sensibilizzare genitori, insegnanti e studenti ai problemi della condotta alimentare. Un programma che con l’Assessora Marchisio speriamo di estendere quanto prima anche alle altre scuole del Municipio XV.

“Abbiamo scelto oggi di inaugurare una panchina Lilla in una scuola perché questo è il luogo in cui la prevenzione può supportare gli insegnanti nel loro delicato compito di interazione con i ragazzi, ma anche i compagni di chi soffre di DCA. Tutto questo aiuta a garantire alla persona che soffre o che ha sofferto di DCA un rientro o una convivenza a scuola con meno difficoltà e paura. La panchina lilla serve a ricordare che il vero coraggio consiste nel chiedere aiuto o offrire il proprio aiuto ad un amico o amica in difficoltà” – ha ricordato oggi il Presidente di AIDA, Gennaro Cioffi.

“Prendiamo spunto dalla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per un tema attuale che merita attenzione e considerazione ogni giorno dell’anno e che va affrontato con un lavoro congiunto che coinvolga Associazioni, Scuole e Istituzioni, a supporto di chi soffre di disturbi alimentari e delle famiglie, che non devono sentirsi sole. La pandemia ha certamente peggiorato un fenomeno già grave; è per questo che grazie ad Associazioni come AIDA possiamo e dobbiamo proseguire su questa strada, ascoltando le richieste di aiuto, con la sensibilizzazione e intervenendo con programmi mirati sul territorio.” – conclude il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.