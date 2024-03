Canale Monterano, dissequestrata l’area dell’esplosione

Riceviamo e pubblichiamo – Come pre-annunciato nel comunicato scorso, oggi l’Autorità Giudiziaria ha dissequestrato l’area dell’esplosione. Con il dissequestro si passa ad una fase nuova, una fase in cui l’Amministrazione Comunale potrà far accedere nella zona un professionista incaricato per predisporre una Relazione Tecnica che individui i punti di pericolo rimanenti e ri-perimetri l’area interdetta garantendo l’incolumità pubblica.

Anche l’incarico tecnico è stato dato in data odierna e lunedì mattina sarà effettuato il sopralluogo finalizzato alla predisposizione della relazione, che dovrebbe essere pronta in settimana. A seguire un’ordinanza sindacale recepirà la relazione e definirà la nuova area interdetta.

A quel punto i proprietari interessati e nella possibilità di iniziare i lavori di ristrutturazione potranno richiedere l’ingresso negli immobili assicurando preventivamente i lavori di messa in sicurezza con relazione finale del tecnico che attesti che sono state eliminate tutte le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Ovviamente l’Amministrazione Comunale rimarrà a fianco dei cittadini per ragionare insieme sulle modalità migliori per far tornare tutti nella piena disponibilità degli immobili e per procedere alla riapertura della viabilità comunale.