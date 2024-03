Roma, anche gli edicolanti in piazza contro il sindaco Gualtieri

“Al sindaco Gualtieri e alla sua giunta non bastano anni di mancati interventi per il rilancio e la promozione delle edicole capitoline. Dopo il nulla, ecco il disastro che si abbatte su un segmento economico già in crisi. La Lega dice ‘no’ all’aumento della tassa di occupazione di suolo pubblico per i giornalai e invita a sospenderla”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che rilancia l’allarme degli operatori e ne sostiene la manifestazione di protesta in Campidoglio annunciata per il 25 marzo. “Gualtieri non distrugga i presidi di cultura e sicurezza della Capitale. L’amministrazione intervenga piuttosto a sostegno della categoria e smentisca chi sospetta che gli aumenti siano dettati da una inaccettabile logica mercantile e servano a facilitare la svendita ad attività più redditizie di un’altra fetta della città. Le edicole potrebbero essere utili a garantire maggiore sicurezza e potrebbero ampliare l’offerta ricavando spazi utili per cultura e servizi”, la proposta di Santori.