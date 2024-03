Libri, “I pattini di Daniela”, un sogno trasformato in realtà

E’ in libreria da oggi “I pattini di Daniela”, scritto da Massimiliano Morelli per la casa editrice Etromirror Ed. Musicali. Il libro racconta la storia di Daniela Marinelli, una pattinatrice romana che negli anni Ottanta indossò anche la divisa azzurra. La classica ragazza della porta accanto, emblema di una generazione che sapeva vivere senza telefonini e videogiochi. Indossati i pattini che aveva tre o quattro anni, la Marinelli non li ha più tolti e ancora oggi insegna pattinaggio a ragazzi e ragazze che vivono il suo stesso sogno. Che ieri era in bianco e nero, oggi a colori, ma che resta sempre “sogno”. Il libro è un insieme di sentimenti e amarcord di un tempo che non torna, ma che si rivive in maniera piacevole attraversi i ricordi. Lei, oggi madre di due ragazze, continua a divertirsi in pista, esattamente come un tempo. Il ricordo vive grazie alla sua testimonianza e a quelle di chi l’ha conosciuta. La prefazione del libro è affidata a Sabatino Aracu, presidente della Federazione italiana sport rotellistici.

Pietro Paolo Dorigo