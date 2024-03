Domani l’evento “La Donna, la storia, la bellezza”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’amministrazione di Lanuvio ha organizzato una serie di eventi al genere femminile un po’ diversa dal solito. Sabato 9 marzo, infatti, si terrà “La Donna, la storia, la bellezza” tre appuntamenti di carattere artistico e culturale per celebrare la grandezza delle donne in tutte le sue sfaccettature.

“Quest’anno – ha commentato Luisa Linari Consigliera Comunale con delega alle Pari Opportunità – di unire tre concetti apparentemente distanti: il rispetto per le donne, fondamentale sempre, l’amore per la musica e l’importanza della storia, legando così a doppio filo, la figura femminile a due degli aspetti più importanti nella vita di tutti. Con la collaborazione dell’Associazione Semplicemente Donna, della Lanuvio Nuova Pro Loco e del Museo Diffuso di Lanuvio, che ringrazio, la mattina di sabato 9 marzo ci incontreremo a Piazza Carlo Fontana per un momento di riflessione e di presentazione dei progetti messi in campo per le donne, successivamente sarà la volta della musica con la Fanfaroma Band, che ci accompagnerà anche nella visita guidata musicale a cura d Luca Attenni Direttore del Museo Diffuso di Lanuvio. Un modo per passare una mattinata insieme e ricordarci che le donne sono la colonna vertebrale di questa società”.