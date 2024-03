Ladispoli, 40 parcheggi rosa per neo mamme e donne in gravidanza

“Facilitare la mobilità delle mamme in attesa e dei neo genitori è sempre stato un progetto che ho avuto molto a cuore”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che la Giunta comunale,questa mattina, ha approvato l’istallazione di circa 40 parcheggi rosa a Ladispoli.

“Nel 2014 – ha proseguito Grando – in qualità di consigliere comunale avevo presentato una mozione, approvata all’unanimità, a seguito della quale si era provveduto all’istallazione di diversi posteggi rosa nella nostra città. Oggi, con una delibera di Giunta, abbiamo provveduto a regolarizzare i parcheggi rosa ai sensi del nuovo Codice della Strada. Ne abbiamo individuati circa 40, dislocati nei principali punti di interesse come, ad esempio, scuole, uffici pubblici, parchi, farmacie ecc. A breve sul sito internet del Comune sarà pubblicata la modulistica necessaria per la richiesta del “permesso rosa”, unitamente a tutte le informazioni utili”.

“Gli stalli nei quali si potrà parcheggiare con il “permesso rosa” – ha concluso il Sindaco – saranno al servizio delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni”.