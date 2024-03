Ladispoli, Sinistra italiana punta il dito contro la Giunta

Riceviamo e pubblichiamo – Il Circolo di Sinistra Italiana Litorale Nord, ringrazia i consiglieri di opposizione per il loro intervento in Commissione Urbanistica, nel tentativo di ripristinare le regole all’Interno del Comune.

La grave mancanza di documenti inerenti la nuova speculazione edilizia ai km 37 e 38 di via aurelia (non sappiamo come altro chiamarla), e i tempi ristretti per la loro consultazione, dimostrano il ripetersi del “modus operandi” dell’amministrazione Grando: a decisioni prese “altrove” sulla città, dove tutti scoprono le “novità” a giochi fatti, nessuno può controbattere o discutere democraticamente.

Democrazia che torna solo quando l’amministrazione vuole fare parlare di sé: ne è un esempio l’incontro pubblico previsto per oggi, sulla possibilità di istituzione della nuova provincia, dove i cittadini sono stati invitati ma difficilmente si avrà l’opportunità di controbattere un’iniziativa che vede tutti noi, già messi alla “Porta”.

Sinistra Italiana, seppur fuori dal Consiglio Comunale, prosegue le battaglie per far tornare a Ladispoli, la legalità istituzionale, il confronto democratico e la parola dei cittadini, affinché siano ancora il motore delle decisioni politiche.

Circolo Sinistra Italiana

Litorale Nord

“Mahsa Amini”