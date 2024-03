Xv municipio, il punto sulle Officine Pasolini

“Si è appena concluso il Consiglio Straordinario del Municipio Roma XV sul complesso Ex Civis e Officine Pasolini. E’ opportuno da parte mia ribadire lo spirito, ampiamente da me condiviso, che ha spinto la maggioranza alla richiesta di una convocazione di Consiglio Straordinario e la conseguente votazione dell’atto approvato.

L’intento del Municipio Roma XV non è quello di fare polemica, né riguardo alle decisioni assunte in passato né tantomeno sul presente; siamo un’istituzione locale e come tale cerchiamo soluzioni condivise in favore del territorio, di supporto al Ministero degli Esteri, a Sport e Salute e alla Regione Lazio, con l’obiettivo di tutelare le esperienze positive di Officine Pasolini, del Teatro De Filippo e a sostegno degli studenti per la carenza di alloggi.

Proprio per questo non crediamo sia plausibile, come dichiarato sui giornali da alcuni esponenti dell’opposizione, che il Ministero degli Esteri abbia addirittura fatto “pesanti rimostranze” per spostare il Consiglio che questa mattina si sarebbe dovuto svolgere nella sede di Officine Pasolini ma che, come comunicato da DiSCo Lazio ,“con vivo rammarico per interventi tecnici da tempo programmati non è stato possibile utilizzare la sala.”

Ribadisco la mia piena disponibilità, e quella di tutto il Municipio, ad instaurare un clima di dialogo nell’interesse collettivo; come d’altronde sempre avvenuto, con l’auspicio che questo clima sia utile per gli studenti e per la realtà di Officine Pasolini, come anche per il Teatro De Filippo.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati