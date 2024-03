Lavori in corso al Giovanni Cena di Cerveteri

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico della palestra scolastica dell’Istituto Giovanni Cena di Cerveteri. Nel dettaglio, sono state sostituite le lampade precedenti con delle nuove, moderne e a basso consumo energetico. Si tratta di punti luce al Led, che garantiranno ad un costo minore, un’illuminazione adeguata allo spazio scolastico. L’intervento, è stato effettuato con fondi comunali ed eseguito dalla Multiservizi Caerite.

Analogo intervento verrà effettuato nei prossimi giorni presso la palestra dell’Istituto Salvo D’Acquisto di Cerveteri. Lo scorso anno, l’Amministrazione comunale aveva proceduto ad un intervento sull’illuminazione di altre due palestre scolastiche, ovvero quelle della scuola di Marina di Cerveteri e al Pallone Geodetico di Valcanneto.

“Interventi importanti – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – che avevamo pianificato già da tempo. Lavori che migliorano un luogo importante all’interno della scuola come la palestra, che oltre ad essere utilizzata dai ragazzi viene frequentata quotidianamente da tantissimi sportivi delle associazioni del territorio. Inoltre, sempre all’interno dell’Istituto Cena, sono iniziati i lavori di adeguamento dei locali dove in precedenza era situato il centro cottura: proprio come richiesto dalla scuola stiamo ristrutturando i locali, lavori che una volta finiti daranno all’istituto e ai ragazzi un luogo dove poter svolgere attività formative e laboratori didattici”.