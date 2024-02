Moretti: “Condominio stazione di Palo, Rfi non deve distaccare servizio idrico fino al passaggio di ogni utente ad Acea”

“Abbiamo invitato Rfi a non distaccare il servizio idrico fino a quando ogni singolo utente non sarà allacciato alla rete locale ora gestita da Acea”. Con queste parole il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti, è intervenuto sulle problematiche che da alcune settimane stanno avendo i residenti del condomino della vecchia Stazione di Palo, vista la decisione di Rete ferroviaria italiana di sospendere fornitura idrica al complesso di fabbricati appartenenti alla vecchia stazione di Palo Laziale in quanto la quasi totalità dei singoli immobili è ormai passata in proprietà privata.

“Già negli scorsi giorni – ha proseguito Moretti – il Comune ha avuto contatti sia con un responsabile di RFI (Rete ferroviaria italiana) che con Acea per evitare ulteriori disagi alle famiglie e programmare il passaggio di gestione della fornitura idrica per ogni singola utenza. A tal proposito abbiamo già informato Acea della necessità di predisporre nuovi allacci per gli utenti di Palo. Inoltre la mancanza d’acqua che in questi giorni stanno lamentando gli utenti di questi immobili, secondo Rfi, è causata da un guasto sulla linea che da Anguillara porta acqua alla zona costiera, Palo incluso. Come Comune li abbiamo invitati a provvedere ad una sollecita riparazione del danno così da ripristinare immediatamente l’erogazione dell’acqua. Il Comune, comunque, continuerà a vigilare su tutta l’intera vicenda per evitare problematiche e disagi”.