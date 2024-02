Domani una fiaccolata per la liberazione di Ilaria Salis

“Mercoledì prossimo parteciperò alla fiaccolata in programma alle 18 a Roma, a Largo di Torre Argentina, per chiedere la liberazione di Ilaria Salis, reclusa nel carcere di massima sicurezza di Budapest. Sarò presente per portare tutta la mia solidarietà a Ilaria Salis reclusa in carcere per un reato di tipo politico per il quale lei continua a dichiararsi assolutamente innocente. Le immagini delle catene in Tribunale per l’udienza di qualche giorno fa sono aberranti e senza alcun rispetto per la dignità umana. Saremo in piazza per sostenere la famiglia della giovane donna nella speranza che il Governo Meloni riesca davvero a battere un colpo per riportare Ilaria quanto prima in Italia e venga fuori da un silenzio che sta diventando ogni giorno che passa sempre più imbarazzante”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri.