Con l’Avab Odv Bracciano insieme a scuola

Dopo 6 giornate impegnative, presso l istituto scolastico del Paciolo di Bracciano, si è conclusa la prima parte teorica sulla conoscenza della storia e attività della protezione civile…

Centinaia di studenti delle classi superiori del Paciolo sedi di Bracciano ed Anguillara hanno partecipato a questo progetto, con grande entusiasmo, partecipazione e disponibilità dei professori e soprattutto della preside dott.ssa laura Somma.

Il progetto scuola nasce dal protocollo d’intesa tra Coordinamento regionale Coreir e Città metropolitana di Roma capitale.

L associazione Avab ODV Bracciano è stata attiva e partecipe al progetto stesso impegnando giornalmente 20 unità a disposizione dei formatori del Coreir…

Giorni impegnativi dove classi di superiori del Paciolo Bracciano si sono alternate ascoltando nozioni informative importanti per crescere come cittadinanza attiva nella sicurezza in eventuali emergenze..

Il progetto finirà ad aprile con le dimostrazioni pratiche e vedremo in campo mezzi ed attrezzature…

Un plauso agli operatori Avab, ai formatori Coreir , alla scuola, all’Associazione Culturale L’agone nuovo, sempre vicina nel diffondere le nostre attività e non ultima a città metropolitana di Roma capitale per questo importante progetto.

Avab Odv Bracciano