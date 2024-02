Ponte Galeria, una tragedia “annunciata”

“Una tragedia annunciata quella accaduta, al Centro di permanenza per ii rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria. Chiediamo chiusura immediata del CPR. Si intervenga subito per evitare tragedie”. Lo dichiarano Nella Converti, Presidente Commissione Politiche Sociali di Roma Capitale e Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata Pari Opportunità e Politiche Sociali di Città metropolitana di Roma.

“Abbiamo sempre denunciato lo stato di degrado e condizioni disumane che vivono le persone chiuse dentro dei veri e propri lager, dove non sono rispettate le minime condizioni igieniche e dei diritti umani. Una situazione al collasso che non può essere più tollerata. Un ragazzo che si toglie la vita per una situazione ormai arrivata a livelli disumani è davvero insopportabile. Non possiamo più tacere di fronte a questi episodi; con molta fatica burocratica siamo riuscite a visitare il CPR, ed abbiamo potuto constatare l’assenza di ogni condizione umana. Per questo chiediamo a gran voce la chiusura di questi luoghi che,oltretutto, non raggiungono neanche lontamente l’obiettivo che si prefiggono: cioè il rimpatrio di persone che così facendo subiscono solo trattamenti inumani e degradanti.

Solleciteremo una interpellanza Parlamentare, per chiamare a rispondere il Governo sulla gestione dei CPR. Al Ministro dell’interno Piantedosi, misure urgenti perché intervenga immediatamente e che non lasci in balia di se stessi persone che arrivano a compiere gesti estremi come questo di oggi. C’è bisogno di umanità, ma anche di rispettare Convenzioni e leggi che in questi centri sembrano vengano disattesi.”