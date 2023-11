Bracciano, violenza contro le donne. Ci riguarda

Nella bellissima P.za IV Novembre si e’ svolta oggi 26 novembre 2023, la manifestazione di uomini contro la violenza sulle donne.

Tanta la partecipazione di cittadini e cittadine per dire basta ai tantissimi omicidi e violenze. Hanno partecipato al flash mob il Sindaco Marco Crocicchi, l’Assessore Massimo Guitarrini, i consiglieri Alberto Leoni, Andrea Serralessandri, Fabio Antinucci. Presenti in Piazza gli Assessori Ida Maria Nesi e Maddalena Coletta.

Il Presidente del consiglio comunale Giulia Sala e l’Assessore Emanuela Viarengo hanno letto i nomi delle 102 donne uccise dall’inizio dell’anno e che riportiamo:

FEMMINICIDI AL 19 NOVEMBRE 2023 1. TERESA SPANO’ 2 Gennaio 2023 2. GIULIA DONATO 4 Gennaio 3. MARTINA SCIALDONE 13 Gennaio 4. ORIANA BRUNELLI 14 Gennaio 5. TERESA DI TONDO 15 Gennaio 6. ALINA CRISTINA COZAC 22 Gennaio 7. GIUSEPPINA FAIELLA 28 Gennaio 8. YANA MALAYKO 1 Febbraio 9. MARGHERITA MARGANI 4 Febbraio 10. ANTONIA VACCHELLI 6 Febbraio 11. SANTA CASTORINA 11 Febbraio 12. MELINA MARINO 11 Febbraio 13. CESIRA BAMBINA DAMIANI 12 febbraio 14. ROSINA ROSSI 16 Febbraio 15. CHIARA CARTA 18 Febbraio 16. SIGRID GROEBER 19 Febbraio 17. MARIA LUISA SASSOLI 23 Febbraio 18. GIUSEPPINA TRAINI 25 Febbraio 19. CATERINA MARTUCCI 1 Marzo 20. ROSALBA DELL’ALBANI 4 Marzo 21. IOLANDA PIERAZZO 6 Marzo 22. IULIA ASTAFIEYA 7 Marzo 23. ROSSELLA MAGGI 8 Marzo 24. PETRONILLA DE SANTIS 9 Marzo 25. RUBINA KOUSAR 9 Marzo 26. MARIA FEBRONIA BUTTO’ 10 Marzo 27. PINUCCIA CONTIN 16 Marzo 28. FRANCESCA GIORNELLI 28 Marzo 29. AGNESE OLIVA 29 Marzo 30. ZENEPE URUCI 30 Marzo 31. ALESSANDRA VICENTINI 31 Marzo 32. CARLA PASQUA 31 Marzo 33. BRUNETTA RIDOLFI 13 Aprile 34. SARA RUSCHI 13 Aprile 35. ROSA GIGANTE 18 Aprile 36. ANILA RUCI 19 Aprile 37. STEFANIA ROTA 21 Aprile 38. BARBARA CAPOVANI 23 Aprile 39. WILMA VEZZARO 25 Aprile 40. ANTONELLA LOPARDO 2 Maggio 41. ROSANNA TRENTO 3 Maggio 42. DANJELA NEZA 6 Maggio 43. JESSICA MALAJ 7 Maggio 44. ANICA PANFILE 21 Maggio 45. YIREL NATIVIDAD PENA SANTANA 27 Maggio 46. OTTAVINA MAESTRIPIERI 1 Giugno 47. PIERPAOLA ROMANO 1 Giugno 48. GIULIA TRAMONTANO 1 Giugno 49. GIUSEPPINA DE FRANCESCO 8 Giugno 50. MARIA BRIGIDA PESACANE 8 Giugno 51. FLORIANA FLORIS 9 Giugno 52. CETTINA DE BORMIDA 10 Giugno 53. ROSA MOSCATIELLO 12 Giugno 54. SVETLANA GHENCIU 19 Giugno 55. MARGHERITA CESCHIN 24 Giugno 56. LAURA PIN 28 Giugno 57. MARIA MICHELLE CAUSO 28 Giugno 58. ILENIA BONANNO 6 Luglio 59. BENITA GASPARINI 19 Luglio 60. MARIELLA MARINO 20 Luglio 61. NORMA 22 Luglio 62. VERA MARIA ICARDI 24 Luglio 63. MARINA LUZI 25 Luglio 64. ANGELA GIOIELLO 28 Luglio 65. MARA FAIT 28 Luglio 66. SOFIA CASTELLI 29 Luglio 67. IRIS SETTI 6 Agosto 68. MARIA COSTANTINI 9 Agosto 69. CELINE FREI MATZOHL 13 Agosto 70. ANNA SCALA 17 Agosto 71. VERA SCHIOPU 19 Agosto 72. FRANCESCA RENATA MARASCO 28 Agosto 73. ROSSELLA NAPPINI 4 Settembre 74. MARISA LEO 6 Settembre 75. NERINA FONTANA 16 Settembre 76. COSIMA D’AMATO 20 Settembre 77. MARIA ROSA TROISI 20 Settembre 78. ROSARIA DI MARINO 20 Settembre 79. LILIANA COJITA 21 Settembre 80. ANNA ELISA FONTANA 25 Settembre 81. MANUELA BITTANTE 25 Settembre 82. CARLA SCHIFFO 27 Settembre 83. MONICA BERTA 27 Settembre 84. KLODIANA VEFA 28 Settembre 85. EGIDIA BARBERIO 30 Settembre 86. ANNA MALMUSI 1 Ottobre 87. PIERA PAGANELLI 4 Ottobre 88. ELEONORA MORUZZI 5 Ottobre 89. SILVANA ARU 13 Ottobre 90. CONCETTA MARRUOCCO 14 Ottobre 91. MARTA DI NARDO 20 Ottobre 92. ANTONELLA IACCARINO 21 Ottobre 93. GIUSEPPINA LAMARINA 24 Ottobre 94. PINUCCIA ANSELMINO 25 Ottobre 95. ANNALISA D’AURIA 28 Ottobre 96. ETLEVA KANOLJA 29 Ottobre 97. MICHELLE FAYERS DAWN 1 Novembre 98. PATRIZIA VELLA LOMBARDI 14 Novembre 99. FRANCESCA ROMEO 18 Novembre 100. GIULIA CECCHETTIN 18 Novembre

A seguire siamo tutti rimasti in silenzio per alcuni minuti

Prima della chiusura della manifestazione l’Assessore Guitarrini, ringraziando tutti per la partecipazione, ha dato appuntamento per il pomeriggio per altre iniziative.

Alle 18,30 al Teatro Charles de Foucauld, si terrà un evento artistico ” No More”, introdotto da un flash mob di sole donne, mentre Martedì 28 Novembre dalle ore 16,30 presso l’Aula Consiliare Seminario sul Codice rosso rinforzato organizzato dal Centro Donna del Comune di Bracciano.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo