Città metropolitana alla mostra “Gli ebrei nelle terre bulgare”

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha partecipato all’inaugurazione della Mostra “Gli ebrei nelle terre bulgare – testimonianze documentali della vita della Comunità Ebraica” presso l’Ambasciata di Bulgaria, realizzata in occasione degli 80 anni dal salvataggio degli ebrei bulgari durante la seconda guerra mondiale. In apertura dell’evento, gli interventi dell’Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria Todor Stayanov, Alon Bar, Ambasciatore dello Stato d’Israele, Davide Jona Falco, Membro della Giunta e Assessore alla Comunicazione presso l’Unione delle Comunità Ebraiche (UCEI) e Riccardo di Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, cui è seguita la proiezione del documentario “49.172”, che ripercorre la drammatica storia del salvataggio degli Ebrei bulgari, raccontata dai testimoni sopravvissuti agli eventi.

“Nel dramma che l’intera umanità ha vissuto durante la seconda guerra mondiale, i drammatici eventi che riuscirono a impedire la deportazione di quasi 50 mila ebrei bulgari nella primavera del 1943 restano in parte ai margini della narrazione e della conoscenza collettiva. È tuttavia importante, nel continuo lavoro che ogni istituzione ha il dovere e l’obbligo di portare avanti per mantenere viva la memoria della tragedia che ha cambiato per sempre i nostri Paesi e gli equilibri mondiali, divulgare attraverso iniziative come questa ogni storia nella Storia, restituendo anche attraverso le testimonianze dei sopravvissuti l’orrore della follia antisemita. La storia del salvataggio degli ebrei bulgari ha significato molto, non solo per un popolo che ha pagato un prezzo altissimo durante la Guerra, ma per l’intera Europa che ha fondato successivamente le sue radici sui valori di pace e fratellanza. Lo abbiamo visto con i nostri studenti durante il Viaggio della Memoria, che quest’anno con Roma Capitale abbiamo potuto riorganizzare nei luoghi dello sterminio: i testimoni sono ancora oggi le sentinelle di questi valori, che attraverso i decenni passano di mano in mano la consapevolezza dell’orrore e della necessità che non tornino a germogliare i semi distruttivi dell’odio, per porre fine a guerre e persecuzioni”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale