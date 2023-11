Ladispoli, la media “Ilaria Alpi” in visita all’alberghiero

Sono iniziate a pieno ritmo all’Alberghiero di Ladispoli le attività di orientamento per gli studenti delle Scuole Medie. Martedì 21 novembre i membri della Commissione Orientamento dell’Istituto Professionale di via Federici hanno accolto gli allievi del plesso dell’Ilaria Alpi. “La scelta consapevole del proprio percorso scolastico – ha sottolineato la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – presuppone da una parte una profonda conoscenza di sé stessi, delle proprie abilità e competenze, dall’altra il possesso di adeguate informazioni sulla scuola che si intende frequentare. Ma ogni fase di transizione è difficile. E per questo il motivo in tutti gli incontri programmati con gli allievi delle Scuole Medie puntiamo sulla visita dei laboratori, sulle esercitazioni e su dimostrazioni pratiche delle attività che si svolgono quotidianamente all’interno del nostro Istituto”.

Gli studenti dell’Ilaria Alpi hanno visitato i locali e le strutture dell’Alberghiero, accompagnati dai Docenti Renato D’Aloia, Donatella Di Matteo, Rosa Torino e dagli altri membri della Commissione Orientamento. E sabato 2 dicembre si comincia con gli Open Day che quest’anno si svolgeranno in fasce orarie diversificate per soddisfare le richieste e le esigenze delle famiglie. Ecco gli appuntamenti:

2 Dicembre “Tè Welcome” (ore 16-18),

16 dicembre l’Open night (ore 18-20),

13 gennaio 2024 Open Day (9-12:30).