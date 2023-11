“Credi in te stesso”, a Cerveteri uno sportello di ascolto per la comunità Lgbtqia+

“Uno spazio per ascoltare, comprendere e aiutare. Uno spazio in cui ci si possa sentire liberi, seguiti. Uno spazio in cui valgano i diritti, in cui chiunque abbia bisogno potrà rivolgersi per essere aiutato e seguito con professionalità, rispetto e privacy”.

Così, Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, annuncia l’apertura in Piazza Risorgimento n.1 dello sportello rivolto alla comunità lgbtqia+ inserito nel progetto “Credi in te stesso”, coordinato dalla società cooperativa “Il Melograno”, e che sarà operativo, a partire da domani, mercoledì 22 novembre, tutti i mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

“Lo sportello è rivolto a tutte le persone che sentono di vivere una discriminazione, che si sentono in pericolo, che hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno psicologico ma anche assistenziale – ha detto l’Assessore Francesca Badini – dalla presa in carico dell’utente, passando per una serie di colloqui fino a dare vita insieme ad un percorso condiviso. A questo servirà lo sportello, che sarà presidiato da figure esperte e competenti della Società il Melograno. Un servizio totalmente gratuito per il cittadino e che non è costato nulla alle casse dell’Ente”.

“Ancora oggi nella nostra società, sulla cronaca nazionale, sui social media, siamo purtroppo tristemente abituati a leggere e ad assistere ad episodi di omotransfobia. Vergognoso, inaccettabile in una società come quella odierna, nel 2023, sapere che ci sono persone che vengono discriminate e in alcuni casi vittime di pesanti aggressioni per il loro orientamento sessuale – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – un trend triste, che non possiamo più tollerare. Una piaga della nostra società, al quale come cittadini prima di tutto e poi ovviamente anche come Istituzioni dobbiamo debellare. Chiaramente sono ben consapevole che l’apertura di questo sportello rappresenta una goccia nel mare: ma rappresenterà uno spazio sicuro, uno spazio dove chiunque potrà trovare aiuto, assistenza e conforto”.