Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Garante del Lazio: «Facciamo capire ai giovani che non sono soli»

Un convegno per celebrare al meglio la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’incontro – tenutosi a Roma nella sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio – è stato organizzato dalla Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio, Dott.ssa Monica Sansoni, che ha ringraziato per il supporto il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma.

«I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono diritti spesso lesi e violati. La nostra attenzione è sull’’intero anno e non solo in occasione di queste giornate» ha detto la Garante, che ha poi aggiunto: «Il Consiglio regionale, grazie al presidente, celebra da sempre questa giornata per far capire ai giovani che non sono soli».

«L’ascolto e la partecipazione – ha detto la Garante – sono fondamentali. Un altro punto su cui lavorare è rendere i minori consapevoli, visto che troppo spesso non conoscono i limiti che li conducono a commettere illeciti. I minori di oggi sono figli dei tempi ed hanno l’esigenza di trovare il loro punto di riferimento attraverso scuola, famiglia e istituzioni che devono fare la propria parte. L’informazione allora è renderli edotti di quello che li riguarda nel quotidiano; ciò è fondamentale affinché questi rischi non vengano intrapresi».