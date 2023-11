Odino Faccia ospite a “Pamela viaggia in latin”

Il cantante italo argentino Odino Faccia sarà il protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 novembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D’Amico ha intervistato in esclusiva l’artista di origini abruzzesi, che ha cantato anche alla canonizzazione di Giovanni Paolo II. Il cantante pop è stato addirittura candidato al Premio Nobel per la Pace, nel 2020, lanciando un brano dello stesso Papa Francesco, sempre argentino, dal titolo “Luce nell’oscurità”. Questo e altri brani, sono stati portati in tournée mondiale da lui, sempre all’ insegna della pace, ora non più un sentimento astratto, ma come una ferita aperta da richiudere.