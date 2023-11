Bari, strage di alberi sani e incendi dolosi

“Al Parco della Giustizia, Ex Casermette di Bari, sono stati sacrificati 178 alberi vigorosi. Le immagini della devastazione, iniziata lo scorso 8 novembre, diffuse in rete e sui social, alla vigilia della Giornata dell’Albero, solleva sdegno, tanto più se si considera le ripercussioni sull’avifauna del comprensorio e della fauna che ha ormai eletto il parco come habitat tra cui volpi, ricci, cani e colonie feline, minacciati dal cantiere”. Denuncia Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale Rivoluzione Ecologista Animalista-REA che da un anno sta seguendo tutta la vicenda.

La stessa Caramanica ricorda come il “partito politico si sia attivato attivati presso il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in quanto, in base ad alcune ipotesi da accertare, ai tempi della guerra in Kosovo, nelle Ex Casermette vi fossero state stoccate in passato munizioni all’uranio impoverito”. Elemento preoccupante, senza che vi siano stati accertamenti o controlli e neanche uno studio preventivo per un’opera di bonifica dell’area. Tantoché, Rivoluzione Ecologista Animalista ha sollecitato una risposta ufficiale della Agenzia del Demanio, alla luce di fatti che risulterebbero non chiari sulla vicenda.

Quello delle Ex Casermette è un piano urbanistico in totale contraddizione con la linea del Governo che promuove il Piano di forestazione urbana. In vista della “Giornata mondiale del suolo”, che si terrà il prossimo 5 dicembre, sono stati diffusi i dati sconfortanti sul Belpaese. Secondo le stime ISPRA, “l’Italia perde 2 metri quadri di suolo al secondo” e nel 2021 la media è stata di 19 ettari di suolo persi al giorno, il valore più alto degli ultimi 10 anni. La Puglia e Bari sono maglia nera per consumo del suolo e cementificazione.

Un triste primato confermato dalle immagini scioccanti diffuse dal Comitato Cittadini di Bari che mostrano il cantiere della distruzione, dove si registrano anche incendi dolosi. I cittadini continuano a rivendicare il diritto di creare un’area verde pubblica che riqualifichi il territorio.