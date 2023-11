Casini (e non solo) ricorda Giovanni Bersani

“Giovanni Bersani ha camminato per le vie del mondo per il bene degli altri, praticando la virtù della solidarietà”. Lo ha affermato il Senatore Pier Ferdinando Casini in occasione del convegno “Gente strada: il pensiero e le opere del Sen. Giovanni Bersani”, che si è tenuta a Roma nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva – Senato della Repubblica. L’iniziativa, promossa dallo stesso Casini in collaborazione con il Movimento Cristiano Lavoratori e CEFA – Il seme della solidarietà (dei quali Bersani è stato co-fondatore), è stata voluta per ricordare l’indimenticabile politico, che è stato anche cooperatore, e costruttore di pace.

“Una persona che ha guardato lontano, uno dei protagonisti della fondazione dell’MCL”, ha affermato il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo, “una mente lungimirante che ha dato vita alla nostra organizzazione sotto il segno alla fedeltà al Magistero della Chiesta. Giovanni Bersani ci ha insegnato il rispetto della persona, a vivere intensamente nella socialità, a guardare oltre i fatti della quotidianità, cercando di privilegiare le occasioni di unità nel cattolicesimo, con un atteggiamento inclusivo”.

All’incontro è intervenuto anche il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che ha sottolineato come oggi ci sia la necessità di un recupero della memoria, soprattutto in un mondo il cui tutto viene consumato, nell’era dei social dove le notizie “spariscono” e la memoria non viene coltivata. “La cultura politica di un Paese”, ha detto Gasparri, “sta nell’accumulare la memoria, la storia, le organizzazioni create: nella vita di Bersani ritroviamo tanti spunti, tanti capitoli che sono tutt’ora attuali come l’Europeismo, il mondo agricolo o l’attenzione all’Africa”.

Per il presidente di CEFA, Raoul Mosconi “fare memoria del Senatore Giovanni Bersani fondatore del CEFA a Roma presso il Senato della Repubblica è un grande onore e un gesto di speranza nel futuro perché il suo insegnamento sulla cooperazione fra i popoli passato per queste aule rimane la via per uno sviluppo solidale e inclusivo e una pace duratura. Il CEFA da 50 anni opera su questa strada per contrastare la fame e gli effetti della crisi climatica in Africa grazie al lavoro di cooperanti, volontari e tanti sostenitori che vogliono e possono cambiare il mondo”.

Al termine del convegno è stato proiettato il docufilm “Gente Strana”, scritto da Antonio Pisu e diretto da Marta Miniucchi. Si tratta di un racconto tra passato e presente sulla vita di Giovanni Bersani e sulle attività solidali di Cefa.