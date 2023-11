Il senso dello Stato, un percorso per le scuole a partire dal liceo Orazio di Roma

Non ci poteva essere modo migliore per ricominciare a utilizzare l’aula magna del Liceo Orazio a Talenti ferma per anni a causa di un’infiltrazione.

Un percorso fortemente voluto proprio dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Lancellotti che consente di “rimettere la scuola al centro del villaggio” in maniera sempre più organica.

“Il senso dello stato” è il percorso che partirà domani e che vuole coinvolgere personalità che si contraddistinguono per professionalità, rigore morale e che incarnano nelle scelte quotidiane proprio quel senso dello stato che a volte sembra perduto.

Domani sabato 18 novembre il primo incontro. Tante le classi che affolleranno l’aula magna e dialogheranno con Ernesto Maria Ruffini, autore del libro “Uguali per Costituzione” con prefazione del Presidente Sergio Mattarella, e dal 2020 Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Prossimi appuntamenti, che avranno cadenza mensile, sono previsti sul tema della comunicazione, con il giornalista de La 7 Paolo Celata, e sulla sicurezza e la coesione sociale n con Franco Gabrielli già capo della Polizia di Stato, della Protezione civile e attualmente delegato del Sindaco di Milano per la sicurezza e la coesione sociale.

Nei prossimi giorni verranno resi noti gli altri incontri mensili riservatiu ai ragazzi e visibili sul sito della scuola.

Si auspica per l’aula magna del liceo un intervento che risolva definitivamente il problema dell’infiltrazione, gli studenti hanno diritto di utilizzare appieno tutti i locali della scuola e non perdere opportunità importanti per la loro formazione di cittadini come questo percorso.

Il format, ideato da Romabpa Mamma Roma e i suoi Figli Migliori, parte dall’Orazio per toccare altre scuole della capitale.