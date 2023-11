XV municipio, Labaro, il 20 confronto pubblico sul progetto “città dei 15 minuti”

“Nell’ambito del programma di Roma Capitale “15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti” presentato a settembre dello scorso anno per la rigenerazione urbana dei primi quindici ambiti territoriali, il Municipio XV ha proposto il quartiere di Labaro.

Il programma è entrato nel vivo nella primavera scorsa con una giornata di approfondimento organizzata dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale al Macro che ha coinvolto le amministrazioni municipali e i territori e ha permesso ai tecnici e ai rappresentanti dei Municipi di confrontarsi sulle ipotesi progettuali, tenendo conto degli obiettivi prioritari da raggiungere e degli eventuali interventi strategici da attuare per ogni territorio. In questi mesi, un lavoro di costante confronto tra municipio, dipartimento e tecnici ha permesso ai progettisti di redigere un documento con degli indirizzi di progettazione, che definisce obiettivi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di progettazione, costi e tempi degli interventi.

Per condividere il lavoro fin qui svolto e proseguire insieme nell’individuazione del preciso ambito di intervento per cui verrà investito un importo pari a un milione e cinquecento mila euro messo a disposizione dell’amministrazione comunale, abbiamo organizzato un incontro pubblico che si svolgerà il prossimo 20 novembre alle 17.00 alla Biblioteca Galline Bianche di Labaro. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, ai comitati di quartiere e alle scuole per un confronto sui prossimi passi da fare.

Con il programma dei “15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti” proseguiamo nella riqualificazione del tessuto urbano e sociale dei nostri quartieri, da quelli più centrali alle periferie; un lavoro quotidiano e puntuale che tiene conto delle necessità delle singole zone senza perdere di vista le opportunità che ogni territorio può offrire.”

Così in una nota la Giunta del Municipio Roma XV.