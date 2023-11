Formula E, contributo di 500mila euro per la manifestazione a Vallelunga

La Regione Lazio ha firmato la lettera di intenti con la quale manifesta l’intenzione di sostenere e contribuire all’organizzazione della gara di FIA ABB Formula E Roma E-Prix, presso l’Autodromo internazionale di Vallelunga “Piero Taruffi”.

«La Regione Lazio – si legge nella lettera – stante la rilevanza istituzionale e sociale dell’iniziativa, si rende favorevole alla concessione, in caso di aggiudicazione della manifestazione sportiva, di un contributo pari a 500mila euro per l’anno 2024». La lettera è firmata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dall’assessore all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo.

«Stiamo lavorando con il presidente Francesco Rocca per mantenere nel Lazio la Formula E. In questi giorni abbiamo firmato una lettera di intenti nella quale ci impegniamo a garantire il supporto organizzativo all’Aci Vallelunga per la realizzazione del Gran Premio di auto elettriche, dopo l’annuncio dell’addio al circuito di Roma» – ha spiegato l’assessore Palazzo – «Ci impegniamo a stanziare, in caso di aggiudicazione della manifestazione, un contributo di 500mila euro. Si tratta di un passo importante e necessario a garantire la permanenza di un appuntamento tra i più seguiti e amati, con enormi ricadute sull’economia della zona, che sensibilizza sui temi dell’impatto ambientale».

Palazzo conclude così: «L’autodromo di Vallelunga, nel comune di Campagnano, si presta perfettamente ad accogliere al meglio questo prestigioso evento, che in questi ultimi anni ha sofferto gli spazi cittadini, pur iconici, dell’Eur. Sono convinta che siamo riusciti a trovare la soluzione migliore che soddisferà pubblico e organizzatori».