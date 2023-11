Parco della legalità, intitolazione della sala “Carlo Feliciani”

Sabato 11 novembre alle ore 11.00 si è svolta la cerimonia d’intitolazione della sala riunioni del Parco della Legalità, di proprietà della Regione Lazio e gestito dal Comitato di Quartiere Campo Romano Casalotto, a “Carlo Feliciani”, Presidente da oltre 6 anni del Comitato di quartiere e venuto a mancare da pochi mesi.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza, la legalità e la Lotta alla corruzione della Regione Lazio Generale C.A. CC (r) Serafino Liberati, il Presidente del VII Municipio Francesco Laddaga, e la moglie del Capo scorta del Giudice Falcone Tina Montinaro.

Numerosi erano presenti, oltre alle Autorità militari e civili, i familiari, gli amici, i suoi collaboratori e quanti lo hanno stimato ed apprezzato in vita per la passione che metteva nel suo impegno quotidiano, volto al rispetto della giustizia e della legalità. Sentimenti in cui credeva fermamente e lo hanno accompagnato per tutta la vita svolgendo con saggezza, capacità organizzativa, spirito di servizio e generosità il delicato ruolo di Presidente.