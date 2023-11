Regione Lazio, il premio Piersanti Mattarella 2023

L’ 11 novembre 2023, alle ore 17,00, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale, si è tenuto il convegno “ Il Recupero del senso del Dovere” e la premiazione dei vincitori della VII edizione del “Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella”

Oltre 200 autori da ogni regione italiana hanno partecipato con libri di Poesie, libri Inediti, libri di Inchiesta giornalistica e libri Editi.

Al convegno “Il Recupero del Senso del Dovere 2023” sono intervenuti il Vice Presidente della Camera dei Deputati – On. Sergio Costa, Il Presidente dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza, la Legalità e la Lotta alla corruzione della Regione Lazio – Gen. C.A. CC (r) Serafino Liberati, Il Consigliere giuridico del Presidente Piersanti Mattarella, ed ex Sindaco di Palermo – On. Leoluca Orlando, Il Presidente del Tribunale di Napoli – Dott.ssa Elisabetta Garzo, Il Console della Repubblica democratica del Congo in Italia – Avvocato Angelo Melone e il Presidente dell’Onlus La memoria nel cuore e del Premio Piersanti Mattarella – Dott. Orazio Santagati.

Al termine del convegno i relatori sono stati premiati con una targa “per l’alto impegno nel servizio di promozione della legalità, di contrasto ad ogni forma di criminalità e di salvaguardia del bene comune”.

È stato inoltre premiato, con la targa Onlus Memoria nel Cuore – Senso del dovere 2023 – “Per la sua opera di rilancio e attenta considerazione alla cultura italiana” il Ministro della Cultura On. Gennaro Sangiuliano.