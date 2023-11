Ladispoli, iniziato lo sgombero sotto il ponte 9 novembre

Riceviamo e pubblichiamo – “Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero dei locali sotto il ponte 9 novembre, occupato abusivamente da alcuni senza fissa dimora”.

L’annuncio è del sindaco Alessandro Grando che ha seguito le operazioni effettuate dalle Forze dell’ordine in collaborazione con le associazioni di volontariato Avalon, Caritas, Croce Rossa e Fare Ambiente.

“Naturalmente – ha proseguito Grando – come avevamo annunciato non abbandoneremo queste persone che sono state trasferite momentaneamente nei locali del’ex scuola del Boietto, dove riceveranno tutta l’assistenza necessaria e una costante attività di supporto. Lo sgombero si è reso necessario per le pessime condizioni in cui vivevano da tempo i senza fissa dimora, con seri rischi igienico sanitari. Oltretutto si era creata una situazione di reale pericolosi per la sicurezza pubblica, visto che all’interno dei locali sotto il ponte sono stati trovati precari allacci abusivi alla rete elettrica, stufette e bombole del gas. Una situazione di estremo pericolo che ci era stata segnalata anche dal Commissariato di Polizia. A fine mese – ha concluso Grando – sarà effettuata l’operazione di sgombero di roulotte e camper nel parcheggio di scambio sulla Settevene Palo, un’altra zona a forte rischio di sicurezza. In questo caso le operazioni saranno più complesse a causa dell’elevato numero di veicoli parcheggiati”.