Cantieri stradali sulla Braccianese

Con ordinanza n. 49 di oggi, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato che a partire dal 10 novembre e fino a cessata esigenza saranno installati cantieri mobili mediante l’istituzione del senso unico alternato lungo la SP 493 Braccianese dal km 22+730 (uscita rotatoria di Bracciano) al km 33+330 (fine tratto di competenza inizio gestione Regione Lazio ASTRAL, orientativamente fino al confine con il Comune di Oriolo Romano), in entrambe le direzioni, alternativamente in tratti saltuari e in funzione dell’esigenza dei lavori, per l’esecuzione di pulizia piano viabile e sbanchinamenti, rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, in orario diurno e/o notturno H 24.