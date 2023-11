Incredibile abbattimento di pini sani a via del Poggio dei pini ad Anguillara

In data odierna è cominciato l’abbattimento di oltre 100 pini in località Poggio dei Pinin ad Anguillara. Si tratta di alberi sani, dalle chiome verdi e folte, la cui unica colpa è quella di aver occupato la sede stradale con le loro radici. L’intervento di ” riqualificazione e messa in sicurezza” non è stato specificato nell’ordinanza comunale di apertura del cantiere ( apertura avvenuta il 6/11): nei cartelli affissi, infatti, non si parla di abbattimenti. Il Comitato Salviamo gli Alberi esprime piena disapprovazione per la mancata comunicazione alla cittadinanza e per il sacrificio di pini bellissimi e sani. Si potevano prendere in considerazione metodiche conservative, che esistono e sono pienamente efficaci, per eliminare il problema delle radici, permettendo contemporaneamente la salvaguardia degli alberi e un pieno e duraturo rifacimento del manto stradale.

Alcuni cittadini del Comitato sono prontamente intervenuti segnalando al 1515 quanto sta accadendo in queste ore, e facendo una segnalazione via pec al nucleo forestale di Manziana, perché vengano effettuate le necessarie verifiche e la congruenza di quanto sta avvenendo con la documentazione in possesso del Comune di Anguillara.

Comitato Salviamo gli alberi