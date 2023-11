XV municipio, due giorni di interruzione del flusso idrico

“Come comunicato da Acea Ato2, per lavori di manutenzione straordinaria volti a migliorare il servizio, a partire dalle ore 20.30 del 9 novembre fino alle ore 7.00 di venerdì 10 sarà necessario effettuare la sospensione del servizio idrico in zona La Giustiniana.

In particolare, le zone in cui potrebbero verificarsi la mancanza di acqua o un abbassamento di pressione sono: Via Cassia (da Via Igino Lega a Via Riccardo Moretti), Via della Giustiniana (da Via Cassia a Via Guido Guida), Via Trionfale (da Via Cassia a Via del Casal di Monte Arsiccio), Via Giulio Galli, Via della Torre di Spizzichino, Via del Casale della Castelluccia). Non si esclude però che anche altre zone limitrofe possano essere interessate dal disservizio.

Proprio al fine di limitare i disagi però, da parte di Acea Ato2 è stato predisposto per tutta la durata dell’intervento un servizio di rifornimento tramite autobotti in: Via Cassia angolo Via della Giustiniana, Via Cassia angolo Via Cappelletta della Giustiniana, Via Cassia angolo Via della Torre di Spizzichino”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi