Atteso il Premio Internazionale Maison des Artistes 2023

Venerdì 10 novembre, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ingresso Piazzale Aldo Moro 5, dalle ore 17.30 alle 20.00, avrà luogo la Cerimonia di Gala del Premio Internazionale Medaglia d’Oro Maison des Artistes, promossa dall’Associazione Maison des Artistes.

Tante le illustri personalità del mondo militare, religioso e civile, accolte dal Direttivo guidato dal Presidente Dr. Eugenio Morgia.

Gli autorevoli premiandi saranno coloro che hanno contribuito alla crescita della società, nell’anno in corso, ciascuno nel proprio ambito professionale.

La cerimonia, proposta dal Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” de “La Sapienza”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, dall’Assessorato al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti del Comune di Roma, dall’Accademia di Belle Arti di Roma, dal Comune di Ronciglione (Vt), sarà caratterizzata anche da piacevoli intermezzi musicali. Presenta la Dott.ssa Paola Zanoni, Giornalista e Conduttrice TV.

Tra i premiati: La Banda Aeronautica Militare, con il Quintetto di clarinetti, Direttore M° Magg. Pantaleo L. Cammarano, per il centenario dell’Aeronautica Militare; la Banda Musicale Cittadina Alceo Cantiani Comune di Ronciglione (Vt), Direttore M° Fernando De Santis; il Prof. Domenico Alvaro Dir. Resp. Dipartimento Gastroenterologia Policlinico Umberto I; il Prof. Roberto Antonello Dir. Conservatorio Statale Musica G. Briccialdi, Terni; il Prof. Alessandro Boccanelli Pres. Società Italiana Cardiologia Geriatrica (SICGe); il Dott. Pierluigi Bonici Pres. A.N.P.E.F. – Associazione Nazionale di Pedagogia Familiare; il Prof. Maurizio Bossù Docente Scienze Odontostomatologiche e maxillo-facciali Università La Sapienza; i Gemelli di Guidonia, cantanti, attori comici, presentatori radio e TV; il Prof. Giuseppe I. W. Germanò Cardiologo, Geriatra, Internista; il M° Piero Giuliacci Tenore, accompagnato dal Pianista M° Davide Clementi; Avv. Giovanni Iadà Avvocato e imprenditore; la Prof.ssa Oriana Impei Scultrice e Docente Accademia di Belle Arti di Roma; Giada Lepore cantante, accompagna al pianoforte dal M° Luigi Giova; il Prof. Bruno Marino Taussig de Bodonia Primario Cardiologia Pediatrica Policlinico Umberto I; il M° Carlo Marrale cantante, chitarrista, compositore italiano con Silvia Mezzanotte cantante; Laura Morante attrice e regista; MUSAM – Museo Storico Aeronautica Militare di Vigna di Valle, Dir. Ten. Col. Arturo A. Caccetta; M° Rossana Potenza Soprano, accompagnata al pianoforte dal M° Luis Gabriel Chami; il M° Domenico Sarcina Primo Oboe Orchestra Teatro San Carlo, Napoli; Carolyn Smith ballerina, coreografa, personaggio televisivo; S3K S.p.A. Security of The Third Millennium e FABARIS S.p.A., Gruppo S3K, Company ICT, con undici aziende di eccellenza; S. Ecc. mons. Antonio Staglianò Pres. Pontificia Accademia di Teologia, Vescovo emerito di Noto; Diego Trivellini musicista e uomo fiso-orchestra; Prof. Zichichi Antonino Fisico e Scienziato. Ingresso libero.

Consiglio Direttivo Associazione Maison des Artistes

Dr. Eugenio Morgia Presidente; Prof. Roberto Danieli Segretario Generale; Prof.ssa Alessandra Ballerino, Tesoriere; Dott. Luca Carnì, M° Marina Ciubotaru, Rag. Rino Ferraro; Dott.ssa Viviana Normando; Prof.ssa Elsa Petillo; Dott.ssa Paola Zanoni.

Ing. Vittorio Barbagiovanni Presidente Onorario

Comitato d’onore

Prof. Fabrizio Frattaroli Docente di Chirurgia Generale e Specialistica Università di Roma “La Sapienza”; M° Adriana Morelli Docente di Conservatorio Musicale di Terni; Prof.ssa Vincenza Palmieri Presidente I.N.P.E.F. – Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare.

