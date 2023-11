Bracciano, prende vita “città partecipata”

“Negli ultimissimi giorni la mia amministrazione ha dato il via a una serie di iniziative nevralgiche per la realizzazione del programma elettorale tutte tese a rendere Bracciano più “comunità”: una città partecipata e solidale, che rappresenta un obiettivo di mandato e riteniamo che sia anche il modello amministrativo su cui costruire il futuro.

Stiamo lanciando i consigli di quartiere e di frazione: un’opportunità per ampliare il dialogo e l’ascolto in maniera capillare sul territorio, allo scopo sono aperte le candidature per 10 consiglieri di quartiere e 5 consiglieri di Frazione rivolte ai residenti a Bracciano. Il bando delle candidature è attivo fino al 30 novembre ed è possibile candidarsi compilando la necessaria documentazione reperibile sul sito del comune e presso lo sportello urp. Abbiamo introdotto inoltre le Consulte cittadine, uno strumento di amministrazione condivisa e di democrazia partecipativa, per lavorare insieme ai cittadini a realizzare i cambiamenti necessari per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Il bando di partecipazione è attivo fino al 17 novembre. Infine è presente sul sito del Comune la possibilità di avviare 17 tirocini di inclusione sociale dedicati a persone con disabilità residenti nel Comune di Bracciano.

Questi tirocini offrono un’opportunità di formazione e l’inserimento/reinserimento sociale con l’obiettivo principale di promuovere l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

Si tratta di iniziative atte a ricucire un dialogo costante con le cittadine e i cittadini di Bracciano. Le abbiamo volute fortemente e voglio invitare tutti a farsi protagonisti, gli strumenti oggi ci sono per incidere davvero, al di la del post sui social.” lo dichiara in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi