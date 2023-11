Euroma2, open days al via

E’ partita oggi la VIII edizione degli Open Days 2023, che si svolgerà fino a sabato prossimo presso il centro commerciale Euroma2, dedicata ai ragazzi che tra poche settimane dovranno decidere che percorso di studi frequentare alle superiori.

Una settimana di full immersion, che ha l’obiettivo di aiutare a capire e orientare i ragazzi e le ragazze verso la scelta della scuola superiore a cui iscriversi.

“Sono oltre 40 gli istituti superiori coinvolti in questa iniziativa, con una postazione all’interno di Euroma2, presso cui sarà possibile richiedere informazioni sulle attività e i programmi didattici, grazie alla presenza degli studenti e dei professori che potranno consigliare genitori e soprattutto i ragazzi , che dovranno scegliere il loro futuro scolastico e lavorativo.

La Città metropolitana di Roma nel frattempo sta continuando a lavorare, in maniera seria e determinata, per rendere tutti gli Istituti superiori accoglienti e sicuri per ospitare i nostri ragazzi nel migliore dei modi.

Inoltre per la Formazione professionale pubblica, abbiamo iniziato un percorso importante di cambiamento, volto al rilancio della stessa, chiudendo accordi importanti con Aziende internazionali per garantire un’ alta specializzazione ai nostri studenti e per prepararli al mondo del lavoro “.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Scuola e Formazione della Città metropolitana di Roma