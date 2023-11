La guerra Israele-Hamas, il trauma psicologico ignorato che condannerà le generazioni future

L’escalation in corso sulla striscia di Gaza sta lasciando un’impronta indelebile sulle vite di milioni di persone coinvolte. Ma c’è un aspetto che spesso viene ignorato: il trauma psicologico che si sta accumulando e che avrà conseguenze devastanti sulle generazioni future.

Le ferite fisiche possono guarire, ma le cicatrici psicologiche sono profonde e durature. I bambini che crescono in un ambiente di conflitto costante sono esposti a un livello di stress e violenza che nessun essere umano dovrebbe mai sperimentare. Questo trauma si radica nel loro inconscio, influenzando il loro sviluppo emotivo e mentale.

È triste constatare che i principali attori internazionali sembrano ignorare questa realtà o comunque stiano tardando ogni tipo di intervento incisivo in tal senso. Mentre le bombe continuano a cadere e le vite vengono distrutte, il dolore psichico rimane in secondo piano. Ma dobbiamo affrontare questa triste verità: se non interveniamo ora, il trauma psicologico si trasmetterà alle generazioni future, perpetuando un ciclo di violenza e sofferenza.

È necessario agire per alleviare il dolore psichico del conflitto. Prima di tutto, dobbiamo investire risorse nella creazione di programmi di supporto psicologico per le vittime, specialmente per i bambini. Questi programmi devono essere accessibili a tutti, senza distinzioni di nazionalità o religione.

Inoltre, è fondamentale promuovere la consapevolezza e l’educazione sul trauma psicologico. Dobbiamo rompere il silenzio e parlare apertamente di questa realtà, affinché il mondo possa comprendere l’urgenza di agire.

Infine, dobbiamo lavorare per costruire un futuro basato sulla pace e sulla riconciliazione. Solo attraverso il dialogo e la comprensione reciproca possiamo spezzare il ciclo di violenza e garantire un futuro migliore per le generazioni a venire.

Non possiamo permetterci di ignorare il significato profondo del trauma psicologico che si sta accumulando a causa della guerra che sta coinvolgendo i popoli israeliano e palestinese. Dobbiamo agire ora, prima che sia troppo tardi. Solo così potremo sperare di alleviare il dolore psichico e costruire un futuro di pace e armonia.”

Gianluca Mineo

Redattore L’agone