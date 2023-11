Bracciano, la protezione civile Avab odv è in Toscana

Anche Bracciano con la protezione civile Avab odv, è presente su territorio della Toscana colpita da eventi meteo straordinari.

L alluvione ha portato inondazioni e morti..

I volontari dell’ Avab odv Bracciano, con la colonna mobile regione Lazio sono partiti nelle prime ore del 04/11/2023 per portare aiuto..

La colonna mobile regione Lazio composta da varie associazioni e G C è arrivata nel comune di Quarrata.

La missione durerà qualche giorno…

È stato emozionante vedere i cittadini toscani del luogo ringraziare gli operatori di protezione civile del Lazio che sono arrivati in supporto delle unità di soccorso già presenti sul posto..

Un plauso a tutti i volontari…un plauso ai volontari dell’ Avab odv Bracciano sempre pronti e professionali.

Esprimiamo la nostra vicinanza e ringraziamenti per quanto state facendo. L’agone nuovo