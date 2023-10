Al “Di Vittorio” il corso organizzato dall’associazione “Il Cuore di Andrea”.

Si è svolto il 18 e 19 ottobre all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” il Corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per docenti e personale Ata, organizzato dall’Associazione “Il Cuore di Andrea”.

Nata nel 2018 e dedicata ad Andrea Pappalardo (1989-2017), giovane studente romano scomparso prematuramente a causa di una rara patologia cardiaca, l’Associazione promuove da anni nelle scuole la cultura della defibrillazione precoce, finanzia borse di studio per la ricerca, favorisce la conoscenza delle cardiopatie, effettua campagne di prevenzione con screening diagnostici e si propone di creare una rete di associazioni che condividono gli stessi fini. A svolgere il Corso c’erano Davide Pizzolante, Alessio Lucchesi e Mario Carraretto. Antonio Savo, in rappresentanza dell’Associazione “Il Cuore di Andrea”, ha salutato i docenti e ricordato le finalità di una capillare attività di sensibilizzazione sul tema del primo soccorso.

“Crediamo nel valore di un’autentica cittadinanza e nella necessità di dare concretezza allo spirito di solidarietà cui vogliamo formare i nostri studenti. – hanno sottolineato il Prof. Alessio Orlandini, Responsabile di Sede dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli e la Prof.ssa Elisa Colombo, Docente di Scienze Motorie, promotori del Corso – Ma in una scuola è importante anche preparare il personale docente ad eventuali situazioni di emergenza. Talvolta, soprattutto in luoghi pubblici come un Istituto scolastico, ci si può trovare davanti ad un bivio e saper intervenire può salvare una vita. Ringraziamo dunque la Presidente dell’Associazione “Il Cuore di Andrea” Marialucia Formicola per la sua collaborazione e per il supporto fornito nell’organizzazione di questo Progetto iniziato con i Corsi di formazione per gli studenti ed esteso poi a tutti i docenti e al personale ATA. Continueremo ad operare nelle scuole affinché si diffonda la cultura di una cittadinanza attiva basata sulla responsabilità e sulla solidarietà”.

Andrea Pappalardo (1989-2017), giovane studente scomparso prematuramente a causa di una rara patologia cardiaca, è nato e vissuto a Roma, dove ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Storiche presso l’Università Europea e quella magistrale presso l’Università “La Sapienza”.

Molteplici e vari i suoi interessi che spaziavano dalla letteratura e dalla scrittura al cinema e all’arte, dai viaggi allo sport. Profonda la sua sensibilità che lo portava ad una continua dedizione alla famiglia ma anche ad un’intensa attività di volontariato.

Ad Andrea Pappalardo è intitolato un Premio Letterario promosso dall’Università Europea di Roma, giunto alla IV Edizione e nato per valorizzare il talento narrativo e creativo dei giovani studenti.