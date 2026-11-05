Un’agenzia per il lavoro per chi cerca e offre occupazione: nasce a Ladispoli “Manna Personnel Oy”

Riceviamo e pubblichiamo

Nicole Di Mario e Federica Natale: “Garantiamo una copertura completa su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro, alle aziende che cercano figure qualificate e selezionate e a chi è in cerca di un impiego”

Taglio del nastro in via Rimini n.5 a Ladispoli per la nuova Agenzia per il Lavoro Manna Personnel Oy, realtà iscritta all’Albo Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro.

Diventare e rappresentare un punto di riferimento per le aziende, per chi cerca lavoro ma anche per chi sta ricercando personale: questo l’obiettivo delle titolari dell’agenzia Nicole Di Mario e Federica Natale. Un centro già operativo in numerose grandi città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli e Firenze pronto a garantire conformità, tutela dei lavoratori e supporto alle imprese.

Non un comune Centro per l’Impiego o Ufficio di Collocamento, ma un’agenzia specializzata nella somministrazione del lavoro e nel supporto operativo alle aziende, offrendo ricerca e selezione del personale, gestione operativa della forza lavoro e supporto organizzativo alle aziende, al quale verrà proposto personale qualificato, affidabile e in linea con le loro reali esigenze operative.

Presente all’inaugurazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ladispoli, l’Assessora Daniela Marongiu, che ha voluto portare alla nuova realtà appena aperta l’augurio e il saluto della città tutta.

“Manna Personnel Oy già in numerose parti d’Italia ha portato brillanti risultati alle imprese che hanno scelto di affidarsi al personale selezionato da questa realtà – hanno dichiarato Nicole e Federica – già prima dell’inaugurazione ufficiale della sede abbiamo stretto importanti rapporti con le realtà economiche del territorio ed in particolar modo con la grande distribuzione. Non siamo un ufficio di collocamento, ma è chiaro che chiunque è alla ricerca di un impiego può rivolgersi a noi, passando in ufficio per dei colloqui conoscitivi e tracciare un quadro complessivo sulle proprie competenze e capacità da poter poi sottoporre alle varie attività che ne faranno richiesta”.

“Settori principali in cui operiamo come agenzia – proseguono – quello della ristorazione e dell’ospitalità, logistica e trasporti, vendita al dettaglio e tutto ciò che possa riguardare lo svolgimento per le imprese. Chiunque voglia saperne di più, può contattarci al numero 3334917643 oppure inviare una e-mail a manna.agenziainterinale@gmail.com”

Tutte le informazioni sull’Agenzia, sono disponibili sul sito www.mannapersonnel.com