Piano strategico metropolitano, online il sito web

Nasce il sito web del Piano Strategico Metropolitano, l’atto di indirizzo delle politiche dell’ente approvato per la prima volta dall’Amministrazione Gualtieri a dicembre 2022. Il sito rappresenta un importante strumento di lettura e analisi che ha come obiettivo quello di rendere maggiormente fruibili i contenuti del Piano e di facilitare i processi partecipativi delle componenti produttive, sociali e di rappresentanza delle diverse istanze del territorio. Nel sito, oltre ad illustrare i contenuti del piano, si potrà rinvenire anche il complesso processo partecipativo che ha portato alla sua definizione, mettendolo a disposizione di cittadini e stakeholders. Il sito sarà raggiungibile dal portale di Città metropolitana e direttamente all’indirizzo web: https://pianostrategico.cittametropolitanaroma.it/

“Il Piano Strategico Metropolitano è un atto di indirizzo fondamentale che la città ha scelto di perseguire a favore del cittadino. Far crescere il benessere dei cittadini di Roma Capitale e dei 120 Comuni che compongono la Città metropolitana valorizzandone le peculiarità territoriali, improntando la propria azione ad una visione complessiva che coniughi le caratteristiche dei territori con la vocazione internazionale della Capitale, è il nostro obiettivo. La Città metropolitana di Roma Capitale – ha dichiarato il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna – è chiamata a coordinare l’azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio metropolitano e di configurare gli obiettivi generali di sviluppo di medio e lungo periodo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale. Innovazione, sostenibilità e inclusione sono parte integrante e non più scindibile del Piano Strategico Metropolitano. Ogni azione politico/amministrativa è indirizzata al raggiungimento di questi obiettivi che hanno al centro della propria azione la fornitura di servizi alla persona che saranno in grado di rispondere alle sfide del nuovo millennio operando, nel contempo, al superamento delle differenze economiche e sociali presenti nelle nostre comunità. L’azione amministrativa, da sola, non è sufficiente a colmare gli attuali scenari ed è necessario che la strategia sia compresa e accessibile ai cittadini, per aumentare la condivisione. Per questo motivo la Città Metropolitana di Roma Capitale ha preso la decisione di mettere a disposizione di tutti i cittadini in un portale Web, l’accesso al Piano Strategico Metropolitano per renderlo uno strumento partecipativo e monitorato da tutti”.

“Dopo aver dato, lo scorso anno, impulso definitivo alla definizione del Piano Strategico Metropolitano, mettiamo in rete, con lo stesso spirito di condivisione e partecipazione di cittadini, istituzioni, associazioni, centri di ricerca e imprese, un luogo virtuale di conoscenza e incontro per estendere quanto più possibile la conoscenza delle politiche di innovazione e sviluppo che abbiamo iniziato a definire e rendere concrete, incrociandole con ogni fonte di finanziamento nazionale ed europea e con i grandi investimenti di PNRR e Giubileo. Infrastrutture e mobilità, economia, poli di innovazione e promozione della cultura e del turismo, ma anche, tra le tante direttrici di sviluppo, politiche del lavoro e rilancio dell’agricoltura sostenibile, sono tenuti insieme da una visione strategica complessiva di coordinamento che solo la dimensione metropolitana può garantire. Superare le distinzioni centro-periferia, valorizzare le specificità, riallineare opportunità di crescita delle comunità di tutto il territorio, sono i macro principi che guidano le singole nostre azioni come la visione complessiva di questa amministrazione per lo sviluppo futuro e sostenibile dell’area vasta. Uno strumento in più per proseguire il processo, continuo e condiviso, di attuazione delle proposte contenute nel Piano”.

Damiano Pucci, Consigliere delegato Consigliere Delegato Pianificazione Strategica CmRC