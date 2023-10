Cesano, domani stazione chiusa per lavori

“Nell’ambito degli interventi che stanno interessando Via Braccianese e Via della Stazione di Cesano, sabato 21 ottobre dalle 8.00 alle 14.00 Via della Stazione di Cesano sarà interdetta al traffico nel tratto tra Via Braccianese e la stazione ferroviaria. Resta regolare il transito per i residenti e per i mezzi di soccorso.

In questi mesi nel quadrante sono in corso gli interventi da parte di Acea, Telecom per la fibra, Municipio XV per l’ultimazione dei lavori per la pista ciclabile e ANAS, quest’ultima a lavoro anche di notte per ultimare lo storico rifacimento dei 22 chilometri di riqualificazione della Braccianese avviati a maggio scorso dopo un grande lavoro.

Tutti questi interventi sono stati concentrati il più possibile per l’intero mese di luglio e di agosto, mese in cui non si è lavorato solo il 14 e il 15, cercando di sfruttare al massimo il periodo estivo e ridurre i disagi per la viabilità. L’anticipazione di questi cantieri e la concentrazione nei mesi estivi si è resa necessaria per procedere poi a novembre con il completamento di Via Braccianese e la completa asfaltatura di Via della Stazione di Cesano. La scelta di questa programmazione pertanto è stata pensata proprio per evitare che questo corposo rifacimento delle strade fosse successivamente vanificato da ulteriori interventi da parte delle società che sarebbero dovute intervenire nel quadrante.

Lo sforzo per ridurre i disagi è stato massimo: abbiamo ottenuto l’istituzione dei movieri nelle ore di punta per agevolare la viabilità, il raddoppio del numero di squadre a lavoro e dei turni di lavoro nella fascia oraria 6 -21 e alcuni lavori in notturna. Non ultima la decisione della chiusura al traffico per la giornata di sabato di Via della Stazione di Cesano, programmata proprio per accelerare gli interventi e ridurre i tempi del cantiere durante le giornate lavorative”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati