Presentato alla Casa del Cinema “Il Civico Giusto” dedicato alla Sora Lella

Presentato questa mattina in una Casa del Cinema stracolma di studenti e di comuni cittadini il mini doc realizzato da Il Civico Giusto, che racconta la storia di Elena Fabrizi, meglio conosciuta come Sora Lella, che, nei mesi dell’occupazione nazifascista, aiutò molti ebrei romani a nascondersi e a sopravvivere.

Anche lei, come tanti altri romani, decise di non voltarsi dall’altra parte, proprio in quei giorni dove la furia nazista imperversava nelle strade della capitale.

A raccontare la storia i suoi nipoti, Simone, Renato, Mauro e Elena, e il materiale d’archivio dell’Istituto Luce, Rai teche, Archivio Capitolino e Archivio Riccardi partners del progetto.

La voce narrante è di Paola Tiziana Cruciani, la sceneggiatura e i testi sono di Maria Grazia Lancellotti e la sigla finale di Luca Barbarossa, con il montaggio di Mirko Bertarelli.

“Un progetto realizzato insieme agli studenti che mette al centro al centro il tema della scelta. In qualsiasi momento, anche nei più drammatici, si può scegliere da che parte stare quando viene calpestata la dignità umana” per Paolo Masini ideatore e coordinatore del progetto e Maria Grazia Lancellotti referente ricerca storica e coordinatrice della rete nazionale di scuole “Memorie. Una città, mille storie.”

“La storia di nostra nonna è una storia emblematica del cuore di tanti romani che hanno voluto aiutare gente in difficoltà, la stessa gente con la quale viveva tutti i giorni a Campo de’ fiori e che all’improvviso e senza motivo veniva braccata. Una Roma solidale che manca a tutti noi” raccontano i nipoti con Mauro Trabalza.

Presenti tra gli altri insieme agli studenti dei licei Vittoria Colonna e Orazio che aderiscono alla rete,

Enrico Bufalini Direttore dell’Archivio dell’Istituto Luce “di un progetto perfettamente in linea con la nostra visione, arricchito dal coinvolgimento delle scuole, che intendiamo continuare a sostenere mettendo a disposizione le immagini del nostro prezioso archivio”.

“La Sora Lella è stato un personaggio importante nella storia televisiva del paese, sua dal punto di vista cinematografico che culinario. Siamo stati felici di aver contribuito a questo progetto e intendiamo farlo anche in futuro” dichiara Francesca Cadin di Rai teche altro prezioso partner del progetto.

“Una delle tante storie che arricchisce la nostra città. La forza di questo progetto, è quello di sottolineare il buono che ci può essere in ogni momento. Anche quelli più drammatici” per Rosarita Di Gregorio dell’Archivio Storico Capitolino.

Sarà lo stesso edificio, attraverso un qr dode inciso sulla mattonella a raccontare la storia di quei giorni e della Sora Lella, mentre il minidoc può essere visto, insieme agli altri, sul sito www.ilcivicogiusto.it

La mattonella de Il Civico Giusto realizzata da Dante Mortet, verrà nei prossimi giorni affissa all’esterno del ristorante in Via di Ponte Quattro Capi 16 all’isola tiberina

I prossimi appuntamenti de Il Civico Giusto in occasione dell’80mo del rastrellamento sono previsti il 20 ottobre, con quello dedicato a Michele Bolgia, ai ferrovieri e ai finanzieri della Stazione Tiburtina e il 30 ottobre con quello dedicato al partigiano Giuseppe Venturini, alla biblioteca del Quarticciolo.

Il Civico Giusto è realizzato in collaborazione l’Archivio di Stato di Roma, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, l’Istituto Luce, il Circolo Gianni Bosio, l’Archivio Capitolino, Rai Teche, Camera di Commercio di Roma, Dipartimento Studi Umanistici di Roma Tre, Archivio Centrale dello stato, Archivio Riccardi, Roma Lazio Film Commission, Mano Artigiana di Dante Mortet per la realizzazione della mattonella artistica.

Il Comitato scientifico è presieduto da Michele Di Sivo Direttore dell’Archivio di Stato di Roma.

Le foto dell’iniziativa sono di Maurizio Riccardi.