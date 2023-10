Appuntamento per “La cappella dei Boattieri”

Riceviamo e pubblichiamo – … e fu così, per pura curiosità, che sollevammo appena un po’ il grande dipinto del “Trapasso di San Giuseppe” nella cappella del Duomo a lui dedicata. Era in cattive condizioni e avremmo voluto restaurarlo, ma grande fu la sorpresa e la meraviglia di ciò che per decine e decine di anni aveva nascosto alla vista di tutti. Ci apparve così la nicchia che nel 1600 custodiva le Tavole del SS. Salvatore…

Sabato 28 ottobre alle 17 presso il Duomo di Bracciano, l’Associazione Forum Clodii e l’Università della Tuscia presenteranno la relazione sulle attività del Cantiere Didattico che ha operato, nel corso dell’estate, nell’antica cappella che custodiva originariamente le tavole del SS. Salvatore. Un’iniziativa questa di grande rilevanza che ha coinvolto l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Civita Castellana, la Soprintendenza per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e l’Università della Tuscia, con il supporto dell’Associazione Forum Clodii.

Un appuntamento da non mancare.

Il presidente, Massimo Mondini