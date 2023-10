“Pamela viaggia in latin” ospita Sergio Cammariere

Sarà il cantautore Sergio Cammariere a inaugurare la seconda edizione di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano. Appuntamento nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio.

Dopo il successo della prima edizione, Pamela D’Amico torna a raccontare suoni, colori e tradizioni della cultura musicale latino-americana, iberica e caraibica, e delle connessioni tra gli artisti di questi territori e l’Italia. Il cantautore Sergio Cammariere racconterà il suo legame con il Brasile e l’America Latina.

Protagonista assoluta della trasmissione è la musica. La conduttrice e cantante italo-brasiliana Pamela D’Amico intervisterà artisti latini di ieri e di oggi, che hanno scritto canzoni di grande successo internazionale. Particolare attenzione sarà riservata alla scena contemporanea. “Pamela Viaggia in Latin” si conferma come il programma di riferimento per tutti gli artisti gli eventi latino-americani in Italia. Nelle prossime puntate ci saranno artisti internazionali come il cubano Alexander Abreu del gruppo Havana D’Primera.

“Pamela viaggia in latin” si può ascoltare su Rai Isoradio (FM 103.3), sul DAB e anche su RaiPlay Sound.