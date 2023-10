Bracciano, giornata di sport all’aperto

Nella bella cornice della splendida Piazza del Comune di Bracciano, con il suo Castello, eccellenza di arte e meraviglie, si e’ svolta la manifestazione dello Sport all’aperto.

Organizzata dal Comune, dal Coni Regionale e da tante Associazioni che con le loro attrezzature, si sono cimentate in esercizi che hanno entusiasmato grandi e giovani presenti.

Lo Sport, alimenta lo spirito, la volonta’ del fare per migliorarsi ma anche ritrovarsi e stringere rapporti e grandi amicizie.

Presenti il Sindaco Marco Crocicchi con l’Amministrazione e il Consigliere con delega allo Sport Emilio Scarafoni il Presidente del CONI Regionale Lazio Riccardo Viola e Sandra Pedroni, che nei loro interventi, hanno ribadito come lo sport, migliora la cultura, rafforza le vicinanze e allontana fenomini di bullismo, violenza e noia.

Le parole del Sindaaco Crocicchi, ringrazio il Presidente CONI Regione Lazio Riccardo Viola e Sandra Pedroni che insieme all’Amministrazione comunale ed in particolare con il Consigliere delegato allo sport Emilio Scarafoni hanno organizzato questa edizione 2023 di Sport in Piazza. Come nella precedente edizione abbiamo voluto riservare uno spazio alla premiazione di tutti i numerosi atleti del territorio, che negli sport di squadra o individuali si sono distinti nell’ultimo anno, raggiungendo risultati importanti che danno lustro all’intera comunità e restituiscono visibilità a discipline che troppo spesso passano in secondo piano nell’immaginario collettivo. Come Amministrazione rinnoviamo infine l’impegno a completare nelle prossime settimane il lungo e intenso lavoro che stiamo svolgendo per restituire finalmente alle ragazze e ai ragazzi, ai cittadini e alle associazioni, gli impianti sportivi pubblici di Bracciano, la cui chiusura ha costretto tutti, ormai da troppi anni, ad enormi sacrifici per continuare a fare sport.

Discipline sportive e Associazioni presenti:

Atletica (ASD Atletica Sabatina)

Badminton (ASD Bracciano Badminton)

Basket (ASD Bracciano Basket)

Canoa Kayak (IC Bracciano)

Canottaggio (Comitato Regionale Lazio)

Danza (PYT Dance School e Unipop Bracciano)

Dragon boat (ASD Elliott)

Judo/karate (ASD Epomeo Roma)

Orienteering (Pol. G.Castello)

Pallavolo (Team Volley Lago)

Pesistica (Crossfit 716 Bracciano)

Pugilato (Ass. pugilistica David Tobini)

Tae kwon do – (Sport For You Due ASD)

Tiro a Segno (TSN Bracciano)

Windsurf (Centro Surf Bracciano)

Si ringraziano inoltre:

Gruppo Donatori Sangue Olgiati presso Gemelli, Misericordia di Bracciano e la Protezione Civile AVAB

Al termine della mattinata, non poteva mancare la premiazione ai tanti atleti che nei vari sport hanno rappresentato i loro Club, il paese di provenienza e il nostro paese Italia.

Appuntamento al prossimo anno, il messaggio del Sindaco Crocicchi e del Presidente Viola.

L’agone presente alla giornata, ringrazia gli atleti, le famiglie e gli organizzatori e ricorda quanto lo stare insieme, privi di pregiudizi, sono e possono rappresentare utili strumenti di miglioramenti Sociali e di crescita collettiva.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone nuovo