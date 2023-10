Il 19 ottobre sarà la Giornata Internazionale contro il cancro al seno e il Valencia ha deciso di muoversi in anticipo per assicurare la giusta visibilità a un tema tanto importante quanto delicato. Fino a quel giorno, infatti, sull’app di fan token sarà attivo un sondaggio in cui i tifosi con almeno un gettone digitale possono scegliere il design della fascia da capitano dedicata all’appuntamento.