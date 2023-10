Acqua, Talete incontra la stampa (a Viterbo)

Talete S.p.A. annuncia una conferenza stampa dedicata al rilevante tema del miglioramento dei processi aziendali.

Verrà illustrato il significativo processo di reingegnerizzazione, finalizzato a ottimizzare l’efficienza operativa interna.

Un processo che sta comportando e comporterà, in modo più dinamico, una revisione completa dei processi, delle strutture organizzative e delle tecnologie.

L’obiettivo principale è quello di soddisfare al meglio le esigenze dell’utenza migliorando la qualità dei servizi e riducendo i costi operativi.

Il tutto nell’interesse dei cittadini.

La conferenza offrirà l’opportunità per comprendere come l’azienda stia rivoluzionando la propria operatività per garantire maggiore efficienza permettendo, al contempo, di focalizzare l’attenzione su questi aspetti cruciali:

obiettivi da centrare,

tecnologie utilizzate,

ruolo degli stakeholder,

coinvolgimento dei dipendenti.

“Questa iniziativa – dichiara l’Amministratore Unico Salvatore Genova – è parte del nostro impegno continuo per l’innovazione in un’ottica di crescita aziendale”.

Appuntamento fissato per il giorno 13 ottobre, alle 10 nella sala delle conferenze della Provincia di Viterbo.