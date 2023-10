Calenda e D’Amato ragionano sul lavoro

“È necessario fare chiarezza sul futuro dello stabilimento di Piedimonte San Germano e aprire subito un tavolo con il Governo e gli enti locali. Sono stati persi negli ultimi anni 3000 posti di lavoro oltre a quelli dell’indotto, sono in corso valorizzazioni immobiliari che sembrerebbero poco aver a che fare con il rilancio del sito industriale. Bisogna parlare chiaro al Paese e dire le cose come stanno. È necessaria una vera e propria politica industriale per il futuro dell’automotive in Italia e nella nostra regione. Ne discutiamo insieme con Carlo Calenda, venerdì 10 alle 17 presso la sala Restagno del comune di Cassino”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio e responsabile welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.